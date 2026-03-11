Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kanal bilgisi!

1. Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik randevu bugün oynanıyor. Zirvede 63 puanla Süper Lig'e yükselmek için büyük avantaj yakalayan Erzurumspor FK, 30. hafta maçında İstanbul'da Eminevim Ümraniyespor deplasmanına çıkıyor. Liderliğini sürdürmek ve yükselme hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Erzurum ekibi, zor bir sınav verecek. Öte yandan 35 puanla 15. sırada bulunan Ümraniyespor, küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için kendi sahasında sürpriz peşinde. Her iki takım için de hayati önem taşıyan maçın yayın bilgileri ve detayları haberimizde...