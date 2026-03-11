Trendyol 1. Lig'de küme düşme hattında 7 puanla 19. sırada mücadele eden Atakaş Hatayspor, evinde 38 puanlı Özbelsan Sivasspor'u ağırlıyor. 30. haftanın bu zorlu karşılaşmasında ev sahibi ekip, matematiksel olarak azalan umutlarını canlı tutmak için taraftarı önünde galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Sivasspor ise deplasmanda alacağı 3 puanla ligde kalma yolunda rahat bir nefes almayı hedefliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının detayları...

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki zorlu mücadelede her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Ev sahibi Hatayspor, bu sezon galibiyet almakta büyük zorluk çekse de sahasındaki mücadeleci ruhuyla biliniyor. Konuk ekip Sivasspor ise teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde son antrenmanını tamamlayarak kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Bugün ise beraberliğin iki tarafa da çok fazla yaramayacağı bir puan tablosu söz konusu. İşte 1. Lig'de günün ilk randevusuna dair detaylar...

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 13.30'da, Erdem Mertoğlu'nun düdüğüyle start alacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

HATAYSPOR-SİVASSPOR MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

ATAKAŞ HATAYSPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 11 Mart 2026

Kanal: TRT Taibii Spor 6

Stat: İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi (Hatay)

Orta hakem: ERDEM MERTOĞLU

1. Yardımcı Hakem: KADİR AKILLI

2. Yardımcı Hakem: BURAK SAMİ ŞAD

Dördüncü Hakem: CAN CENGİZ

Gözlemci: SERDAR DİYADİN

Temsilci: NESLİHAN HOCAOĞLU

Temsilci: ERHAN SÜYEK