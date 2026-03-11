Liverpool efsanesinden yeni tur ihtimali! "99 eleriz" demişti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 yenerek Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar ile eşleşmelerinin açıklanmasının ardından turu geçme ihtimallerini %99 olarak açıklayan Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, RAMS Park'taki yenilgi sonrası oranını güncelledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 7. dakikada Mario Lemina'nın kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ardından Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher'a "Galatasaray'ı yeneceğimize %99 eminim." sözleri hatırlatıldı. CBS Sports'ta maçın ardından gerçekleştirilen yayına katılarak değerlendirmelerde bulunan Carragher, Premier Lig devinin tur ihtimalini güncelledi.
İstanbul'da aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından konuşan Carragher maçın, "Bu, baştan sona çekişmeli geçen ve sonunda Liverpool için kötü bir maç oldu. Kötü sonuç, özellikle ikinci yarıda çok kötüydü. Bu akşam gördüklerimiz, sezon başında Galatasaray deplasmanında oynadığımız grup aşamasının başlarındaki maçlarda gördüklerimizle aynıydı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan maçın ardından tur ihtimallerini güncelleyen Carragher, "Yani, hala yüzde 98'im. Birkaç hafta önce yüzde 99'du. Bu yüzden hala Liverpool'un turu geçeceğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray karşısında geride olan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer bir sonraki turda Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa, ki öyle olabilir, Liverpool'un daha ileri gidebileceğine dair hiçbir umudum yok ve bu benim için büyük bir endişe kaynağı." dedi.