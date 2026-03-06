Fenerbahçe'de flaş Domenico Tedesco gelişmesi! İdmanda yer aldı mı?
Fenerbahçe'de bir süredir hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalan Domenico Tedesco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin yaptığı idmanda yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.03.2026 - 17:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 - 17:37
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de hastalığını atlatan teknik direktör Domenico Tedesco, cuma günü gerçekleştirilen antrenmana çıktı.
İtalyan teknik adam, pazar günü oynanacak Samsunspor maçında kulübede olacak.