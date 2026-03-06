Fenerbahçe'de flaş Domenico Tedesco gelişmesi! İdmanda yer aldı mı?

Fenerbahçe'de bir süredir hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalan Domenico Tedesco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin yaptığı idmanda yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)