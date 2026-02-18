Trendyol 1. Lig'de oynanacak 26. hafta mücadelesinde Serikspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Ligde 29 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme korkusu yaşayan Antalya temsilcisi Serikspor, kendi sahasında kazanarak nefes almak istiyor. Karşısında ise 41 puanla 6. sırada bulunan ve Süper Lig rüyası kuran Arca Çorum FK var. Play-off yarışında kritik virajda olan konuk ekip, deplasman galibiyetiyle ilk 7'deki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Ev sahibi takım için ligde kalma mücadelesinin dönüm noktası olabilecek bu maç, Çorum ekibi açısından ise yükselme iddiasını sürdürmek adına büyük önem taşıyor. Peki Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü Serik'te oynanacak olan stratejik mücadeleye çevrildi. Son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma umutlarını tazeleyen Serikspor, sahasında hata yapmadan puan cetvelinde yukarılara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise güçlü kadrosu ve istikrarlı oyunuyla Antalya deplasmanında galibiyet arayacak. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadelenin ardından, bu rövanş karşılaşmasının play-off potasını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor. Peki Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Serikspor-Arca Çorum FK karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Serik İsmail Oğan Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Serikspor-Arca Çorum FK mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Tuncay Ercan ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-Arca Çorum FK maçı, TRT Tabii Spor 6 kanalından naklen yayınlanacak.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6