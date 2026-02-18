Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! 26. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Bandırmaspor, play-off yarışında kritik bir randevuya çıkıyor. 36 puanla 10. sırada bulunan Bandırmaspor, deplasmanda alacağı galibiyetle yükselişini sürdürmeyi ve play-off hattına daha da yaklaşmayı planlıyor. Ev sahibi Manisa FK ise 34 puanla 13. sıradan kurtulmak ve rakibini geçmek için taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Sadece 2 puanlık farkın bulunduğu bu mücadele, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilecek öneme sahip.İşte Manisa FK-Bandırmaspor karşılaşmasının tüm detayları...

1. Lig'de hafta içi mesaisinin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Manisa'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında oynanan gollü mücadeleyi kazanarak dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, bu kez sahasında aynı başarıyı tekrarlayıp ligin alt sıralarıyla bağını tamamen koparmak niyetinde. Öte yandan, istikrarlı bir grafik çizmek isteyen Bandırmaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ilk 7 iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Taktik disiplinin ön planda olacağı ve her iki takımın da hücum silahlarını sahaya süreceği bu kritik 90 dakika öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte maça dair merak edilen tüm bilgiler...

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Manisa FK-Bandırmaspor karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Bandırmaspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Hakab Ülker oldu. Ülker'in yardımcılıklarını Çağrı Yıldırım ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Ömür olarak belirlendi.

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

