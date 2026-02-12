1'inci Lig takımlarından Boluspor'da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş'in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi. Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı.
Boluspor'da Suat Kaya dönemi
Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 19:30