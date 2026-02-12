Boluspor'da Suat Kaya dönemi

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş'in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi. Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı.