Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 13 Şubat bölümünde haftanın final heyecanı yaşandı. İzleyiciler “Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?” ve “13 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?” sorularına yanıt arıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altının sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı programa veda etti. Günün birincisi ve elenen isim açıklanır açıklanmaz sonuçlar merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:45

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 13 Şubat Gelinim Mutfakta bölümünde heyecan doruktaydı. Gün sonunda açıklanan puan tablosu, yarışmacılar arasında büyük bir sevinç ve üzüntü yarattı. Haftanın en başarılı gelini birincilikle ödüllendirilirken, düşük puan alan isim yarışmadan elendi. Gelinim Mutfakta son bölüm sonuçları ve elenen yarışmacı, programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İŞte, Gelinim Mutfakta 13 Şubat cuma günün ve haftanın puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 13 Şubat puan durumu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 ŞUBAT 2026

ALİME:20

GÖZDE:19

TUĞBA:8

AYTEN:3

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 ŞUBAT 2026

GÖZDE: 23

TUĞBA: 16

ALİME: 11

AYTEN: 9

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 ŞUBAT 2026

TUĞBA: 20

AYTEN: 17

ALİME: 13

GÖZDE: 12

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

