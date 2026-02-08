Fenerbahçe'de Marcos Leonardo gerçeği! Transfer neden gerçekleşmedi?
Ara transfer dönemiyle birlikte N'Golo Kante transferini de sonuçlandıran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi için çalışan Fenerbahçe'nin, Al Hilal forması giyen Marcos Leonardo için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Genç golcünün Türkiye'ye gelmeme sebebi ise Brezilya basınında çıkan haberle belirginleşti. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ve bir miktar bonservis bedeli karşılığında N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin son saatlerinde yıldız bir santrfor arayışına başlamıştı.
Karim Benzema ve Kader Meite'nin Al Hilal'e transfer olmasının ardından Darwin Nunez için girişimlere başlayan ve Uruguaylı yıldızı İstanbul'a getirmek isteyen Fenerbahçe'nin girişimleri başarısız olmuştu.
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılıkları sonrası santrfor rotasyonunda yalnızca Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'i barındıran Fenerbahçe'nin, transferin son günlerinde yaptığı bir 9 numara hamlesinin detayları ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin, Al Hilal forması giyen bir başka golcü Marcos Leonardo için de transfer girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Somos Fanaticos'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'nın takıma katılması ve hücum hattındaki rekabetin artması sonrası Marcos Leonardo'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında, Türkiye'deki transfer dönemi kapanmadan önce Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtiliyor.
Ancak transferde belirleyici nokta oyuncunun tercihi oldu. Marcos Leonardo'nun, menajer ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istediğini net şekilde ilettiği aktarıldı.
Bu nedenle Türkiye seçeneği rafa kalktı ve Fenerbahçe'nin girişimi sonuçsuz kaldı.
Al Hilal'in kiralama için satın alma opsiyonu, maaş paylaşımı ve yaklaşık 1 milyon euro gibi koşullar sunduğu belirtilirken, oyuncunun Arap futbolunda kalma isteği, transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Böylece Fenerbahçe, hücum hattı için düşündüğü isimlerden biri olan Marcos Leonardo dosyasını şimdilik kapatmış oldu.