Süper Lig’de haftanın dikkat çeken randevusunda Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. “Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı, futbolseverleri ekran başına toplayacak. "Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu siyah-beyazlı taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Maç öncesinde gözler teknik direktörlerin tercih edeceği muhtemel 11'lere çevrilmiş durumda. Beşiktaş'ta yeni transferler oynayacak mı, Alanyaspor sahaya hangi kadroyla çıkacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve kadro detayları…

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

Corendon Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 8 Şubat 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Aynı zamanda, futbolseverler canlı maç takibini ASPOR.com üzerinden de yapabilecek.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Corendon Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.