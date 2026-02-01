Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1.Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Sivasspor-Pendikspor mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Maçın oynanacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtı araştırılıyor.