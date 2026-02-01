TFF 1. Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri Boluspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak. Futbolseverler, mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde.

Boluspor-Sakaryaspor maçı canlı izle

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.