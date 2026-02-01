Amedspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maç öncesinde taraftarlar mücadelenin tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı izleme LİNKİ

TFF 1. Lig Amedspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig Amedspor-Adana Demirspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Adana Demirspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

