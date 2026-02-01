Bandırmaspor-Vanspor FK maçı canlı izleme linki
Bandırmaspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren Bandırmaspor Vanspor FK karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Ligde 33 puanla 9. sırada bulunan Bandırmaspor, sahasında alacağı galibiyetle üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. 31 puanla 11. sırada yer alan Vanspor FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yarıştan kopmamayı amaçlıyor.
BANDIRMASPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'de bugün Bandırmaspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
MAÇ GÜNÜ | #BANvVAN— Bandırmaspor (@Bandirmaspor) January 31, 2026
🏆 Trendyol 1. Lig 2025-2026
🗓️ 23. Hafta
⚽ Vanspor FK
📆 01.02.2026
⏰ 13.30
🏟️ 17 Eylül Stadyumu#BuŞehirBizim pic.twitter.com/3XPxqibpfk
BANDIRMASPOR - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.
BANDIRMASPOR-VANSPOR FK MAÇI CANLI İZLE
📢 Maç Günü | Roja Maçê— Vansporfk (@vansporfk) January 31, 2026
🏆 TFF Trendyol 1. Lig / 23. Hafta
🆚 Bandırmaspor
🏟️ Bandırma 17 Eylül Stadyumu
⏰ 13.30
🗓️ 01.02.2026 / Îro
📺 BeIN SPORTS 2 / Tabii Spor 6
♥️🖤#BANvVAN pic.twitter.com/B980yDSefa