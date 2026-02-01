TFF 1. Lig’de heyecan Bandırmaspor - Vanspor FK mücadelesiyle devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın saatini ve yayıncı kuruluşu öğrenmek istiyor. Bandırmaspor-Vanspor FK maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları öne çıkıyor.

Bandırmaspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren Bandırmaspor Vanspor FK karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Ligde 33 puanla 9. sırada bulunan Bandırmaspor, sahasında alacağı galibiyetle üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. 31 puanla 11. sırada yer alan Vanspor FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yarıştan kopmamayı amaçlıyor.

BANDIRMASPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de bugün Bandırmaspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

