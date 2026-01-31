Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçı, 0-0 berabere sonuçlandı.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 63 Dorin Rotariu), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 75 Özder Özcan), Güray Vural
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 64 Cissokho), Adekanye (Dk. 63 Valentin), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Sarı kartlar: Dk. 41 Jonathan Lindseth, Dk. 41 Yasin Güreler, Dk. 52 Christophe Herelle, Dk. 86 Osman Kahraman, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Manisa FK), Dk. 57 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)