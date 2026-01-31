Erzurumspor-Sarıyer maçı canlı izle!
Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Sarıyer karşılaşması öncesi, futbolseverler canlı yayın bilgilerine odaklandı. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını, şifreli mi şifresiz mi olacağını ve dijital platformlardan izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BB Erzurumspor-SMS Grup Sarıyerspor canlı izleme bilgileri ASPOR.com'da...
BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR NE ZAMAN?
Erzurumspor-Sarıyer maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
SMS Grup Sarıyerspor maçı kadromuz. #ERZvSAR pic.twitter.com/PopZJZ5RHi— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) January 31, 2026
BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR SAAT KAÇTA?
Erzurumspor-Sarıyer maçı, saat 13:30'da başlayacak.
📢 Erzurumspor karşısında ilk 11'imiz ve yedeklerimiz! ☝️ #MartıRuhu pic.twitter.com/eJxOh6EyDm— SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) January 31, 2026
BB ERZURUMSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR HANGİ KANALDA?
Erzurumspor ile Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN