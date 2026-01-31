Trendyol 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK, evinde SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup etti. İşte karşılaşmanın detayları... | Son dakika spor haberleri

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde SMS Grup Sarıyer'i ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Erzurumspor FK'nın galibiyet golleri 1. dakikada Eren Tozlu, 65. dakikada Sefa Akgün, 71. dakikada Brandon Baiye ve 90+5. dakikada Murat Cem Akpınar'dan geldi. Bu sonuçla Erzurumspor FK 45 puana yükseldi. SMS Grup Sarıyer ise 27 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. SMS Grup Sarıyer ise sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlayacak.