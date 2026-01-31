Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Ademola Lookman transferi için bugün Atalanta ile görüşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde en önemli hedeflerinden biri olan Ademola Lookman ile ilgili yeni bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin, bugün Ademola Lookman transferi için Atalanta ile resmi görüşme yapacağı öğrenildi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle hem teminat hem de peşin talep edilen rakamla ilgili görüşme yapacak.

Öte yandan İtalyan basınında çıkan 'transfer iptal olacak' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Lookman konusunda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edildi.