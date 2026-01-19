Iğdır FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1. Lig’de haftanın merak edilen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Iğdır FK sahasında Sakaryaspor’u ağırlarken, taraftarlar maçın başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Iğdır FK-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig fikstüründe yer alan bu önemli karşılaşma öncesinde sporseverler, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Iğdır FK-Sakaryaspor karşılaşmasına dair tüm detaylar, maç saatine doğru netleşirken; mücadeleyi takip etmek isteyenler için canlı yayın bilgileri büyük önem taşıyor. Peki, Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

IĞDIR FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdır FK – Sakaryaspor maçı, TFF 1. Lig kapsamında 19 Ocak 2026 günü saat 14:30 (TSİ) tarihinde oynanacak.

IĞDIR FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT SPOR kanalında canlı yayınlanacak.

