Trendyol 1. Lig’in 19. haftası, düşme hattında ve orta sıralarda kritik bir mücadeleye sahne olacak. Sakaryaspor, iç sahada Manisa FK’yı konuk ederek galibiyet arayışında. 22 puanla 14. sırada bulunan Sakaryaspor, bu maçı kazanarak güven tazelemek istiyor. Öte yandan, 20 puanla 17. sırada yer alan Manisa FK, deplasmandan alacağı bir galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İşte Sakaryaspor-Manisa FK maçı detayları...

1. Lig heyecanı, Sakarya'da nefesleri kesecek bir mücadeleyle devam ediyor. Bu sezon beklenen ritmi yakalayamayan Sakaryaspor, ateş hattındaki rakibi Manisa FK karşısında hata lüksünün olmadığı bir maça çıkıyor. Teknik direktör Furkan Köseoğlu yönetimindeki yeşil-siyahlılar, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle maça baskılı başlamayı planlarken, Mustafa Dalcı yönetimindeki Ege temsilcisi ise disiplinli savunması ve hızlı hücum silahlarıyla puan koparmak istiyor. Peki Sakaryaspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor-Manisa FK maçı 26 Aralık Cuma günü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Sakaryaspor-Manisa FK maçı, saat 20.00'de, Ömer T. Güldibi'nin düdüğüyle start alacak. Güldibi'nin yardımcılıklarını Harun Terin ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Manisa FK TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

