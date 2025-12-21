Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 18. hafta karşılaşmaları, Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak hayati bir mücadeleyle devam edecek. Alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle yoluna devam eden Ümraniyespor, düşme hattında yer aldığı ligde bu maçı önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. İstanbul ekibi, sahasında çıkacağı karşılaşmada 3 puan alarak 18 puanla bulunduğu 17. sıradan yukarı tırmanmanın planlarını yapıyor. Ligin son sırasında yer alan ve eksi 22 puanla mücadele eden Mavi Şimşekler ise moral bulmayı hedefliyor. Peki, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?