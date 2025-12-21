Çorum FK-Sakaryaspor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de 18. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri, Çorum FK ile Sakaryaspor’u karşı karşıya getirecek. Süper Lig hayalini canlı tutan Çorum ekibi, şu ana kadar topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, kendi sahasında oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sakaryaspor cephesinde ise hedef seriyi devam ettirmek. Zorlu Çorum deplasmanından galibiyetle dönerek üst üste ikinci kez kazanmayı amaçlayan yeşil-siyahlı ekip, 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Çorum FK-Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?