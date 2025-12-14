Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Ankara’da sahne alacak. Form grafiğini yükselten Ankara Keçiörengücü, Yalçın Koşukavak yönetiminde aldığı üst üste iki galibiyetin moraliyle kendi taraftarı önünde bir kez daha üç puan arayacak. Konuk ekip Esenler Erokspor ise sezonun en iddialı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Osman Özköylü’nün disiplinli oyun anlayışıyla sahaya çıkan sarı-yeşilliler, topladıkları 31 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?