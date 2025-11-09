Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında İstanbul’un heyecan dolu bir derbisine sahne olacak. Atko Grup Pendikspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor’u ağırlayacak ve kritik maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 26’ya çıkarmayı amaçlıyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak kırmızı-beyazlı ekip, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek ve çıkışını devam ettirmek için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Deplasmanda mücadele edecek Ümraniyespor ise küme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. 11 puanla 17. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, İstanbul’dan puan veya puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?