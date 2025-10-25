Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mexer, ceza sahasında Salih Dursun'un ayağına bastı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gael Kakuta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bulut'un şutunu kaleci Szumski kornere çeldi.
51. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mame Diouf'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Enes Biroğlu
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz (Alparslan Demir dk. 88), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 80), Alaaddin Okumuş (Emre Demir dk. 72), Eren Erdoğan, Mete Kaan Demir (Rijad Kobiljar dk. 72), Josip Vukovic, Burak Çoban, Ben Yedder (Burak Altıparmak dk. 80), Gael Kakuta
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Mirza Cihan, Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Berkan Mahmut Keskin (Hakan Bilgiç dk. 71), Okwuchukwu Ezeh (Haqi Osman dk. 46), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Da Silva Vitoria dk. 90), Hüseyin Bulut (Odise Roshi dk. 46), Ali Akman (Eduart Proca dk. 46), Mame Diouf
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Alper Potuk, İshak Karaoğul
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Gol: Gael Kakuta (dk. 16) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Mexer, Eduart Proca (Ankara Keçiörengücü), Jakub Szumski (Sakaryaspor)