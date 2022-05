Spor Toto 1'inci Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u bulduğu son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça iki ekip de kontrollü oyunla başladı.

14'üncü dakikada Ümraniyespor'da Antonio Mrsic, ceza sahası içinde topla buluştu. Mrsic'in vuruşunu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.

24'üncü dakikada serbest vuruş kullanan Enver Cenk Şahin, topu ceza sahasına ortaladı. Luca Capan'ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip maçta 1-0 öne geçti.

42'nci dakikada Avdija Vrsajevic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ajdin Hasic, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3'üncü dakikada Faruk Can Genç'in vuruşunu kaleci Canberk çıkardı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Bursasporlu Joao Pedro'nun kafa vuruşunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

54'üncü dakikada Massimo Bruno'nun pasıyla topla buluşan Enver Cenk Şahin'in vuruşu dışarıya çıktı.

59'uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Kartal Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Idrissa Camara'nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Ümraniyespor maçta 2-1 öne geçti.

61'inci dakikada Massimo Bruno'nun yerden pasında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in vuruşuna kaleci Orkun Özdemir müdahale etse de başarılı olamadı: 2-2

Maçta eşitliğin sağlanmasının ardından Bursaspor, oyuna ağırlığını koydu. Bifouma ve Bruno'nun şutlarını Orkun Özdemir çıkardı.

75'inci dakikada Joao Pedro'nun ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

78'inci dakikada Joao Pedro'nun sol çaprazdan vurduğu şutu, konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir kurtardı ve top kornere çıktı.

81'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Namık Alaskarov'un etkili vuruşunda Orkun Özdemir topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

85'inci dakikada Elton Acolatse'nin pasında Burak Altıparmak ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altıparmak'ın vuruşunda konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir gole izin vermedi.

89'uncu dakikada topla buluşan Burak Altıparmak önünde boş bir alan buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Altıparmak topu ayağından açınca, kaleci Orkun Özdemir topa sahip oldu.

90+5'inci dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun ceza sahasını dışından vuruşunu Orkun Özdemir kurtardı. Kaleciden dönen topun ardından kale önünde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız topu ağlara gönderdi. 3-2

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca maç Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ NOTLARI

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Yasin KOL, Muhammet YUMAK, Oğuz TERZİ

BURSASPOR: Canberk Yurdakul-Mehmet Erdem Uğurlu-Luka Capan- Nicolas Zalazar-Uğur Kaan Yıldız-Thievy Bifouma(DK. 75 Kubilay Sönmez)-Burak Altıparmak(DK. 90 Vefa Temel) -Enver Cenk Şahin(DK. 75 Namık Alasgarov) -Massimo Bruno(DK. 84 Elton Acolatse)-İsmail Yüksek(DK. 46. Hasan Ayaroğlu)-Joao Pedro

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir-Avdija Vrsajevic-Alim Öztürk-Mustafa Eser-Faruk Can Genç(DK. 70 Emre Nefiz)-Kartal Şen-Ajdin Hasic(DK. 70 Atakan Üner) -Emre Gültekin(DK. 70 Fatih Yiğit Şanlitürk) -Antonio Mrsic-Idrissa Camara(DK. 87 Oğuz Gürbulak )-Stefano Napoleoni(DK. 70 Yacine Bammou)

GOLLER: DK. 24 Luka Capan, DK. 61 Enver Cenk Şahin, 90+5 Uğur Kaan Yıldız (Bursaspor) - DK. 42 Ajdin Hasic, DK. 52 Idrissa Camara (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazar, Enver Cenk Şahin (Bursaspor) - Avdija Vrsajevic, Orkun Özdemir (Ümraniyespor)