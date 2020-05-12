12 Mayıs 2020, Salı

TEKNOLOJİ

Adana'da dev League Of Legends Turnuvası! Adana'da LOL turnuvası ne zaman?

Adana'da dev League Of Legends Turnuvası!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'da dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan turnuvası düzenleniyor. E-Spor Federasyonu ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek League Of Legends turnuvası büyük heyecanla bekleniyor. Peki, Adana'da LOL turnuvası ne zaman?

dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarından biri olan 'ın turnuvası bu yıl Adana'da düzenlenecek.

LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASI NE ZAMAN?

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak yaptığı açıklamada, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E- Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

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