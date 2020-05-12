Adana'da dev League Of Legends Turnuvası! Adana'da LOL turnuvası ne zaman?
Adana'da dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan League Of Legends turnuvası düzenleniyor. Türkiye E-Spor Federasyonu ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek League Of Legends turnuvası büyük heyecanla bekleniyor. Peki, Adana'da LOL turnuvası ne zaman?
Adana dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarından biri olan League Of Legends'ın turnuvası bu yıl Adana'da düzenlenecek.
LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASI NE ZAMAN?
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak yaptığı açıklamada, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E- Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" ifadelerini kullandı.
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