Süper Lig'in en kritik derbilerinden biri Vefa Stadı'nda oynanacak. Küme düşme hattında mücadele eden Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor, 6 puanlık dev maçta karşı karşıya geliyor. 20 puanla 18. sırada bulunan Karagümrük, 22 puanlı rakibini geçerek nefes almak isterken Konyaspor deplasmanında 3-0 yenilen ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral bulma peşinde. Eyüpspor ise Samsunspor maçındaki hayal kırıklığını unutturmak ve üst sıralara yükselmek için sahaya çıkacak. Her iki takım için de ligde kalma mücadelesinin kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

İstanbul'un iki köklü camiası, Süper Lig'de kalabilmek adına sezonun belki de en stresli 90 dakikasına çıkıyor.Fatih Karagümrük, sezon genelinde yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta taraftar desteğiyle aşmak niyetinde. 20 puanla ligin son sıralarına demir atan ev sahibi için beraberlik yeterli olmayabilir. Eyüpspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de tutunma savaşı veriyor. Atila Gerin yönetimindeki konuk ekip, 22 puanla ateş hattının tam ortasında. Bu deplasmandan çıkarılacak bir galibiyet, Eyüpspor'a sadece puan değil, aynı zamanda ligde kalma yolunda dev bir özgüven aşılayacak. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçının detayları!

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.