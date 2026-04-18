Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına ağır bir yara aldı. Karşılaşmayı usta yazar Ahmet Çakar, çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdaki kararı da değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.04.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 09:31
ABONE OL
"BUNUN AÇIKLAMASI YOK"
"Aptallar mangası desem ayıp etmiş olurum…. Futbol enayiliği desem enayilere hakaret etmiş olurum ama dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya "futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız" desinler. Bunun açıklaması olamaz."
"KABUL EDİLEMEZ"
"Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez… İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi."
"BREZİLYA'DA PLAJDA GİBİ"
"Yenen golde Ederson'u gördünüz mü! Brezilya'da plaj futbolunda kaleye geçmiş genç bir çocuk gibi. Hatalı çıkıyor ve gol geliyor."
"FENEBAHÇE HAK ETMEDİ"
"Maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe asla hak etmedi. İlk yarı pozisyon yok. İkinci yarı Rizespor golü bulup öce geçiyor, ardından da tartışılan bir penaltıyla Fenerbahçe önce beraberliği ardından Kerem'le galibiyeti buluyor. Uzatmanın bitimine bir dakika kala 90+8'de uzun bir top sözüm ona kaleci Ederson efendi kaleyi boşaltıyor, Rizeli de golü yapıyor. Belki de şampiyonluk gidiyor."
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
"Hakem için tek bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılır ki bence değil. Benzerini ilk yarının son dakikasında Sowe topa vururken Çağlar yaptı, penaltı verilmedi."