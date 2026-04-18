Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği topa yükselip aşırtma bir kafa vuruşu yapan Sagnan maçın skorunu belirledi. Kadıköy yine buz kesti. Tribünlerde inanılmaz bir hayal kırıklığı ve büyük bir sessizlik. Çıt yok! Şampiyon olmak isteyen bir takım, 10 kişi kalan rakibini öne geçtiği bir maçta yener! Evinde oynuyorsun, öndesin, rakibin pili bitmiş, tükenmiş ve sen uzatmalarda gol yiyorsun! O zaman şampiyon olamazsın! Bir sözüm de Ederson'a! Tonla para alıyorsun, kurtardığın bir maç bile yok! O nasıl boşa çıkmaktır öyle! Yazıktır günahtır, sana verilen milyonlarca euro'lara! Ya Çağlar'a ne demeli! Bu Çağlar'ı ben halı saha maçlarına bile çağırmam! Bu maça çıkana kadar şampiyonluk Fenerbahçe'nin elindeydi. Bu sonuçla artık elinde değil! Hatta artık şampiyonluk çok uzak. İkincilik bile tehlikeye girdi. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı dün yine saç-baş yoldu, kahroldu, yıkıldı, hüsran yaşadı. Gözyaşı döktü! Yönetimin yerinde olsam bu Tedesco'yu hemen gönderirim. Ültimatom vermek hikaye