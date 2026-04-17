Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı izle: Saati ve kanal bilgileri!

Süper Lig'in 30. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 28 puanla 14. sıradan gelerek TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde moral arayan kırmızı-beyazlılar, kazanarak ligde rahat nefes almak istiyor. Konuk ekip Konyaspor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor ve geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenmenin verdiği özgüvenle Antalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Antalyaspor-Konyaspor maçının tüm detayları.