Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Çaykur Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Öte yandan sarı lacivertlilerde karşılaşmanın ardından flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Kanarya'da sezon başında kadroya katılan o isimle, yaz transfer döneminde yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 18.04.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 09:58
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, baskı kurup oyunu rakip sahaya yıksa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, devrenin hemen başında 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Çaykur Rizespor'da 72. dakikada Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe baskısını artırdı. Baskıdan erken sonuç alan sarı-lacivertliler, 78. dakikada penaltı kazandı.
Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Maçın 90+8. dakikasında duran topta kaleci Ederson'un büyük hatasında topu filelerinde gören sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 67'ye yükselterek 1 maçı eksik Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı.
FLAŞ AYRILIK GELİŞMESİ!
Öte yandan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertli ekipte, Archie Brown ile sezon sonunda vedalaşılacağı iddia edildi.
Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan İngiliz sol bek, çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Brown'ın, 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yazın yollarını ayıracağı Archie Brown ile Atletico Madrid ilgileniyor.