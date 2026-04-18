Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 4. dakikada Janderson ile ilk yarıyı önde kapattı. Ev sahibi ekipte eşitliği getiren golü 90+8'de Serdar Dursun aydetti. Kocaelispor'da Show 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe 48 puan oldu. Kocaelispor ise 36 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Susoho), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Dk.89 Linetty), Show, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Churlinov), Nonge, Rivas (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis (Dk. 72 Musah Mohammed), Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Antunes), Janderson (Dk. 78 Jeferson), Juan (Dk. 78 Guilerme)

Gol: Dk. 3 Janderson (Göztepe), Dk. 90+7 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: Dk. 77 Show (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 64 Dennis, Dk. 86 Guilerme, Dk. 90+2 Miroshi, Dk. 90+5 Antunes, Dk. 90+7 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Haidara, Dk. 89 Linetty, Dk. 90+1 Churlinov (Kocaelispor)