Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son sürat devam eden şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Eryaman Stayumu'nda karşılaşan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Başkent engelini aşarak haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor. Gençlerbirliği ise 25 puanla yerleştiği 15. sıradan küme düşme tehlikesini ensesinde hissediyor. 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Volkan Demirel'in öğrencileri, taraftarı önünde G.Saray'ı devirerek kendini affettirmenin peşinde.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Niang

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Icardi, Barış

100. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

BAŞKENT DEPLASMANINDA SORUN YAŞIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.