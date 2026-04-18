Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın uzatma bölümünde hatalı gol yemesi sonrası ıslıklanan Ederson ile ilgili konuştu. Saran, Brezilyalı yıldızın maçın ardından takım arkadaşlarına attığı mesajı da açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 90+8. dakikada yediği golle 2 puan bırakırken şampiyonluk yarışında da ağır bir yara aldı.
Sarı lacivertli ekibin taraftarları da hatalı gol yiyen kaleci Ederson'a karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte ıslıklı tepki göstermişti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Ederson'un maç sonunda takım arkadaşlarına yazdığı mesajı açıkladı. İşte o sözler...
"Oyuncularımız dün geceden dolayı çok üzgün. Ben daha önce de yöneticilik yaptım, hiç üzülmeyen oyunculara bugün efsane oyuncular dediğimiz oyuncuların soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm.
EDERSON MESAJDA NE YAZDI?
Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün takım arkadaşlarının bir arada olduğu bir grupta, 'Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' dedi."