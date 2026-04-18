Galatasaray Divan Kurulu aylık olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sözlerime başlamadan önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar nedeniyle derin üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kahramanmaraş sıklıkla ziyaret ettiğim ve gönül bağımız olan şehir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"İki kupalı divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI!

"Kupa sezonunu açtık. Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz."

"Türkiye'de tek kâr açıklayan kulübüz. İki rakibimizden daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim."

"Naklen yayın geliri çok düşük. Ayrıca kulübün yeni pazarlara açılması lazım. Bu iki konuda çalışmalarımız devam edecek."

ASLANTEPE PROJESİ

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salanı, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar... Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina... İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin m2, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım."

"Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."