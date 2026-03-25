Dybala'ya Süper Lig'den flaş teklif! İtalyan basını duyurdu
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, 32 yaşındaki yıldızın yeni adresinin Türkiye olabileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 25.03.2026 - 10:11Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 - 10:18
ABONE OL
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir Türk kulübü, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haziran ayında Roma ile sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'ın yanı sıra Süper Lig'den bir kulübün resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Öte yandan Süper Lig ekibinin, Dybala'ya yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı vurgulandı.
Boca Juniors'ın ise bu rakamları garanti etmediği kaydedildi.
Süper Lig'den gelen bu teklifin, yeni doğan kızlarını ülkesinde büyütmek için Arjantin'e dönmeyi planlayan Dybala'yı şüpheye düşürdüğü ifade edildi.
ROMA SÖZLEŞME UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
Haberde Dybala'nın hala Avrupa futboluna katkıda bulunabileceğini düşündüğü ve bunu İtalya'da yapmayı tercih ettiği yazıldı.
Ancak Roma'nın yıldız futbolcuyla hiç iletişime geçmediği ve şu anda kazandığından daha düşük bir ücret bile sunmayacağı öğrenildi.
SÜRPRİZ G.SARAY DETAYI!
Haberde ayrıca Galatasaray'ın geçen yıl Paulo Dybala'ya teklif yaptığı ve Arjantinli oyuncunun menajerinin Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılıların, Trabzonspor ile oynadığı derbi maçı izlediği not düşüldü.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Paulo Dybala bu sezon Roma'da 22 karşılaşmada boy gösterdi. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistle oynadı.
Yakın dönemde diz ameliyatı olan Dybala'nın 1 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor.