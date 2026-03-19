Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki iki köklü kulüp kritik randevuda! 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ile Fenerbahçe'yi devirerek moral bulan 17 puanlı 18. sıradaki Fatih Karagümrük, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ligde kalma mücadelesinin belki de en önemli maçına çıkıyor. Erling Moe yönetimindeki ev sahibi Kayserispor, taraftarının desteğiyle kazanarak düşme hattından uzaklaşmak isterken, Aleksandar Stanojevic'in Fatih Karagümrük'ü geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Her iki takım için de hayati öneme sahip bu mücadelenin galibi, ligde kalma şansını büyük ölçüde artıracak. Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, alt sıralardaki düğüm Kayseri'de çözülmeye çalışılıyor. Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe önderliğinde çıktığı son maçlarda istediği skorları alamasa da, sahasındaki seyirci desteğiyle bu kötü gidişata "dur" demek niyetinde. Konuk ekip Fatih Karagümrük cephesinde ise moraller yerinde; Sırp teknik adam Stanojevic ile savunma direncini artıran İstanbul temsilcisi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ateş hattından bir adım daha uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takımın da hata payının kalmadığı bu kritik 90 dakikada, sahadaki mücadele gücü en üst seviyede olacak. Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kapsamındaki Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanıyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başladı.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin son iki sırasında bulunan Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşuyor.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Mendes, Furkan, Cardoso, Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Serginho, Barış, Tiago