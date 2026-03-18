Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme hattında yer alan ikas Eyüpspor ile zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen bordo-mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahadan mutlakla zaferle ayrılmayı hedefliyor. ikas Eyüpspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor karşısında son vermeye çalışacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Fenerbahçe'nin galibiyetle haftayı kapattığı ligde Trabzonspor, zirve yarışında puan kaybetmemek için İstanbul deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Öte yandan küme düşme hattında mücadele eden Eyüpspor, sahasında puan almayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut, Calegari, Radu, Legowski, Baran, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut Nayir, Onuachu.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ikas Eyüpspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.