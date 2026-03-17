Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış mücadelesi İstanbul'da sahne alıyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetle sarsılan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor. Gaziantep FK cephesinde ise Burak Yılmaz yönetiminde toparlanma hedefi dikkat çekiyor. Zirve hesaplarını yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Mustafa, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip, Yusuf, Maxim.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

