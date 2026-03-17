Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde maç sonrası konuştu.

Hollandalı savunmacı, "İlk geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yaparsam ilk 11'de oynayacağımı biliyordum. Bugün de kaptanlık bandını taktım. Umarım bu bandı daha uzun zamanlar takabilirim. Son kaybettiğimiz maçın ardından taraftarlarımızın kızgın olmasını anlıyorum ama futbol bu. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlarımız bizi destekledi. Umarım gelecek maçta yine stadyumumuz dolu olur. Biz hala Fenerbahçe'yiz ve inanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.