Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından fotomac.com editörlerinden Mesut Erkam Şahin, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'ya "Bugün tribünlerin önceki maçlara göre boş kaldığını gördük. Buradan Fenerbahçeli taraftarlara bir çağrınız var mı?" şeklinde soru yöneltti.

Tedesco bu soruya, "Buraya gelen taraftarlarımızın bizi çok iyi şekilde desteklediğini düşünüyorum aslında tabi ki kolay bir durum değil son almış olduğumuz mağlubiyetten sonra ama en azından şunu söyleyebilirim ki taraftarımızın temeli buradaydı. Pozitiflerdi bizim için gollerde heyecanlandılar. Aynı zamanda pek çok şeyin bir araya gelmesi diyebilirim. Bayram tatili geliyor, hafta ortasındayız. Bir de bilmiyorum Şampiyonlar Ligi maçlarının olması da etkili olmuştur ama taraftarlarımız bizi her zaman destekliyorlar. Bizim için evimizde oynamak her zaman büyük bir zevk. Bugün stadyumum aşağı yukarı yarısı dolu olsa bile bence güzel bir atmosfer vardı." şeklinde cevapladı.