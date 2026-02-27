CANLI izle | RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadeleye hazır olun! 24. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. 36 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına göz kırpan ev sahibi ekip, Nuri Şahin yönetiminde iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Karşısında ise 23 puanla 10. sırada bulunan ve İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, zorlu İstanbul deplasmanında puan çıkararak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Son haftalarda dirençli futbol sergileyen her iki takım da kritik 3 puan için sahaya çıkacak. Taktiksel bir düelloya sahne olacak karşılaşmanın maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçının tüm detayları!