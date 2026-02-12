Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğan, 14 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine dair de önemli ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Toplantı hakkında konuşan Doğan, "Kulüpler Birliği Toplantısı'nda, yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımıyla ilgili konular, önümüzdeki sezon müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılmasıyla ilgili neler yapılabileceği konuşuldu. Yaptığımız çalışma sonucunda bu konularla ilgili bazı kararlar aldık, bunları TFF ile paylaşacağız." dedi.

14 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Doğan, "Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum." ifadelerini kullandı.