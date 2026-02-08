Tümosan Konyaspor-Göztepe| CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeşil-beyazlılar, yeni teknik direktörü İlhan Palut'un ikinci döneminin ilk maçında kötü gidişe dur demek isterken, ligin üst sıralarına tutunmayı hedefleyen Göztepe de puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...