Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, İlhan Palut'un ikinci dönemindeki ilk sınavında kötü gidişatı sonlandırmayı hedeflerken; üst sıralardaki yerini korumak isteyen Göztepe de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Bu önemli karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Berkan, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Krastev, Ogün, Cherni, Juan, Janderson.
TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başladı. Mücaelede beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.