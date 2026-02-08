Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahip olan mücadeleyi, RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydederken, ikas Eyüpspor'un golünü 90+3. dakikada Umut Bozok attı.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde ligde çıktığı son 8 maçta yenilmedi ve bu maçların 6'sını kazanmış oldu. Boz Baykuşlar, ligde 33 puana yükselerek 6. sırada yer aldı. ikas Eyüpspor ise ligde 3 maç aradan sonra kaybetti ve 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.

RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.