Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeler...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürerken futbolseverler, 21. haftada oynanacak olan müsabakaları bekliyor. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Haftanın öne çıkan maçlarından Samsunspor-Trabzonspor maçı için Alper Akarsu, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için Ozan Ergün, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı için Oğuzhan Çakır ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için Ali Şansalan görevlendirildi.

İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ