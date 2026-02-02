CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da orta sahaya Mattias Svanberg sesleri! G.Saray'da orta sahaya Mattias Svanberg sesleri! 18:42
Mattias Svanberg kimdir? Mattias Svanberg kimdir? 18:39
Kocaelispor-Fenerbahçe maçı detayları Kocaelispor-Fenerbahçe maçı detayları 17:53
Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı 17:48
Transferler imza aşamasında tıkandı! İşte nedeni Transferler imza aşamasında tıkandı! İşte nedeni 16:35
Beşiktaş'ta Tavares ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ta Tavares ısrarı sürüyor! 15:51
Daha Eski
F.Bahçe'den o takıma transferi iptal oldu! F.Bahçe'den o takıma transferi iptal oldu! 15:40
Sidiki Cherif, Kocaelispor maçında forma giyecek mi? Sidiki Cherif, Kocaelispor maçında forma giyecek mi? 14:59
"Beşiktaş'tan teklif aldım!" "Beşiktaş'tan teklif aldım!" 14:32
Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu! 13:55
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 13:07
Beşiktaş transferde anlaşma sağladı! Beşiktaş transferde anlaşma sağladı! 12:18
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Loto kazanan numaralar 1 Şubat 2026
Omuz-trapez geliştirme hareketleri💪