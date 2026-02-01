CANLI ANLATIM | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarıyla yeniden buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Karagümrük deplasmanında sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya geldi. Yoğun fikstürün ardından Galatasaray, bu kez sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Peki Galatasaray – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve canlı anlatım detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar ASPOR.com'da!

GALATASARAY - ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Zecorner Kayserispor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kayserispor maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Mücadelenin canlı anlatımı, maç önü ve maç içi gelişmelerle birlikte ASPOR.com üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreria, Sara, Yunus, Lang, Osimhen.



Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Geride kalan 19 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya zirvede giriyor.

Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 15 puanla 17. sırada bulunuyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için puan arıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet elde ederken, Kayserispor 5 kez sahadan galip ayrıldı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray 134 gol, Kayserispor ise 46 gol kaydetti.

İstanbul'da oynanan 29 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar bu maçların 23'ünü kazanırken, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 84 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİLER

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin de bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Ayrıca Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez taraftar karşısına çıkabilir.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Majid Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik kadroda yer alamayacak. Sarı-siyahlılar, 2026 yılında ligde oynadığı iki maçta gol atamadan mağlup oldu ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Küme düşme hattında yer alan Kayserispor, yeni teknik direktör Radomir Dalovic yönetiminde çıkış arıyor. Ancak savunma sorunları sürüyor; Kayseri ekibi şu ana kadar ligde 37 gol yedi.