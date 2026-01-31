RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Eldor Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+1. dakikada Muhammet Taha Şahin ve 68. dakikada Valentian Mihaila'dan geldi.

SHOMURODOV GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

RAMS Başakşehir'in yıldız ismi Eldor Shomurodov, Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi. Trendyol Süper Lig gol krallığında zirvede yer alan Shomurodov, 20. maçında 14. golüne ulaştı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ, NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

RAMS Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından ligde devam eden 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Başakşehir, son puan kaybını 6 Aralık tarihinde Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.

Öte yandan RAMS Başakşehir ligde 7 maçtır kaybetmiyor. İstanbul temsilcisi ligdeki son mağlubiyetini 24 Kasım tarihinde Trabzonspor'a 4-3 kaybederek almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir 30, Çaykur Rizespor ise 20 puana yükseldi. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.